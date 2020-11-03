С 4 ноября 2020 года в пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай») в связи с проведением дорожных работ при установке оборудования радиационного контроля меняется схема движения транспортных средств. Период проведения работ ориентировочно 2 месяца.

Водителям транспортных средств, планирующим пересечение белорусско-литовской границы через данный участок, просьба учитывать информацию, а также при движении ориентироваться на дорожные знаки, установленные в пункте пропуска, сообщила Юлия Романюк, официальный представитель Гродненской региональной таможни.

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