Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома с 3 ноября возглавляет Ольга Верамей, сообщили «Минск-Новости» в главном управлении организационно-кадровой работы Мингорисполкома.

О. Верамей родилась в Минске. Окончила архитектурно-строительный техникум, затем — архитектурный факультет БНТУ (ранее — Белорусская государственная политехническая академия), позже — Академию управления при президенте Республики Беларусь. Работала в «Минскградо», достаточно долго возглавляла отдел архитектуры и градостроительства администрации Московского района. Была главным советником отдела строительства аппарата Совета Министров. С 2012 по 2019 год — заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, курировала вопросы градостроительства. В начале 2019 года возглавила главное управление градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

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