В Беларуси запретят ртутные термометры

Издание Sputnik обратило внимание на то, что в аптеках Минска практически не осталось ртутных термометров. И оказалось, что скоро их вообще запретят производить, ввозить и продавать в Беларуси.

По данным одного из аптечных поисковиков, еще неделю назад такие термометры предлагали всего семь столичных аптек.

Редакция сделала запрос в Минздрав: чем вызвана такая ситуация и вызвана и будут ли поступать такие градусники в продажу в дальнейшем.

В ответе за подписью замминистра Бориса Андросюка говорится, что на основании частей третьей и четвертой статьи 39-1 закона «О здравоохранении» реализация и применение медицинских изделий разрешаются в Беларуси после прохождения госрегистрации.

— В настоящее время в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь зарегистрированы 42 наименования термометров медицинских, из них только 4 наименования — термометры ртутные (безртутные). В Единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС, термометры ртутные (безртутные) не внесены, — сообщили в Минздраве.

А мало ртутных градусников в аптеках по причине перебоев в поставках от завода-производителя и значительного превышения спроса над предложением из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

В Минздраве назвали ориентировочный срок поступления российских ртутных термометров в аптеки РУП «Белфармация» — декабрь текущего года. Чуть раньше, в конце ноября, в сети «Медтехника» в продаже появятся ртутные термометры китайского производителя iMed.

— Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Республика Беларусь находится на стадии подготовки к ратификации Конвенции Минамата о ртути, Согласно статье 4 Минаматской конвенции о ртути предусматривается запрет импорта, экспорта и производства продуктов с добавлением ртути, включенных в часть 1 Приложения А к Конвенции, при наступлении установленного срока поэтапного вывода их из обращения. Запрет распространяется на 9 групп продуктов, среди которых неэлектронные измерительные устройства, к которым относятся медицинские ртутные термометры, — пояснили в министерстве.

После окончания процедуры ратификации конвенции в Беларуси будет введен запрет импорта, экспорта и производства продуктов с добавлением ртути.

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