Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, поддержала работников Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова.

“Сегодня утром стало известно о 25 увольнениях на МЭТЗ. Причем это инициатива не руководства, а силовиков”, – уверена Тихановская.

“Дорогие рабочие МЭТЗ, помните, что вся страна восхищается вашей смелостью и упорством! <…> Сейчас я призываю белорусов поддержать МЭТЗ всеми доступными способами. Страна должна знать своих героев. Так давайте говорить о них громче!” – призвала Светлана Тихановская всех неравнодушных белорусов.

Работники Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова не побоялись выразить свою гражданскую позицию, записав видеообращение к профсоюзу “Белпрофмаш”. В нем они высказали свои претензии к деятельности профсоюза, который, по их словам, в первую очередь представляет интересы государства и власти, и отметили, что профсоюз позволяет работодателю препятствовать реализации конституционных прав, свобод и гарантий граждан. После этого представители МЭТЗ начали массово выходить из провластного профсоюза “Белпрофмаш” и вступать в Свободный профсоюз металлистов, который входит в Белорусский конгресс демократических профсоюзов.

На сегодняшний день известно о 25 уволенных за свою гражданскую позицию работниках предприятия.

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