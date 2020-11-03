Страсти вокруг коронавируса

Необычное продолжение получил матч группового этапа Лиги чемпионов по гандболу между белорусским клубами «Мешков Брест» и венгерским «Пиком», в котором победу праздновала наша команда.

После игры венгерский клуб выступил с претензиями к белорусам.

«За три дня до матча в клубе из Бреста у одного игрока был выявлен положительный тест на COVID-19, – говорится в заявлении «Пика». – Нам сообщили об этом беспрецедентным и неприемлемым образом – за сутки до игры во время тренировки по электронной почте. «Пик» немедленно связался с ЕГФ для оценки ситуации и указал, что в этом случае рискованно проводить матч.

Брестчане прошли тестирование в день игры. В это время один из вратарей клуба уже был с симптомами коронавируса и находился дома. Мы снова сигнализировали ЕГФ, что существует высокий риск заражения наших игроков и это ставит под угрозу следующую игру с «Фленсбургом». За два часа до начала встречи нам пришло официальное уведомление, что у хозяев все тесты отрицательные и игра не будет отменена.

Вернувшись домой, прошли тестирование и выяснилось, что еще три гандболиста «Пика» заразились коронавирусом».

«Мешков Брест» не остался в стороне и ответил на заявление «Пика»: «Перед матчем клуб провел тестирование игроков и уведомил ЕГФ и команду соперника о его результатах. В том числе о четырех положительных тестах.

Сразу же после получения результатов тестирования мы изолировали инфицированных гандболистов, не имевших никаких симптомов простуды, а также голкипера Ивана Мацкевича, у которого поднялась температура, но результат теста был отрицательный.

Клуб не настаивал на проведении поединка и был готов принять любое решение ЕГФ, в том числе отмену игры. Однако результаты тестов всех гандболистов, попавших в заявку, и повторный тест Мацкевича оказались отрицательными – и ЕГФ приняла решение проводить матч.

Мы искренне сожалеем о случаях инфицирования в составе венгерского клуба и желаем здоровья игрокам «Пика» и всем участникам Лиги чемпионов».

Публикация — из № 87 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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