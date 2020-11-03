В Совете ООН по правам человека проходит третий цикл универсального периодического обзора ситуации с правами человека. В понедельник на этой неделе «под микроскопом» оказалась Беларусь. С рекомендациями Минску выступили представители 96 государств. Многие из них сосредоточились на недавних президентских выборах и призывали власти отказаться от «репрессий в отношении политических оппонентов и участников протестов».

Позиция официальной Беларуси

Делегация Беларуси во главе с Постоянным представителем этой страны при отделении ООН в Женеве Юрием Амбразевичем рассказала о положении с правами человека в стране, механизмах их защиты, а также о результатах выполнения рекомендаций, полученных в рамках первого и второго циклов обзора. В состав белорусской делегации в удаленном формате включены представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии и ряда министерств.

«Беларусь рассматривает универсальный периодический обзор как важнейший инструмент, который обеспечивает рассмотрение ситуации с правами человека во всех странах мира без исключения на принципах универсальности и равноправия», – сказал Юрий Амбразевич. Он выразил надежду на беспристрастный диалог по ситуации с правами человека в его стране.

Представитель Беларуси рассказал, что в рамках выполнения рекомендаций, полученных в ходе второго обзора, был разработан первый за всю историю страны межведомственный всеобъемлющий план, который касался всех аспектов прав человека – от политических, гражданских до социальных и культурных.

«Этот план стал рамочной основой для проведения регулярных консультаций с гражданским сообществом по широкому спектру вопросов защиты прав человека», – заявил белорусский дипломат.

Есть вопросы

Обзор ситуации с правами человека в Беларуси, как и в других странах, основывается на докладе правительства, информации независимых экспертов и экспертных групп ООН по правам человека, а также на информации региональных и национальных неправительственных организаций.

Большинство вопросов, адресованных Беларуси странами-членами Совета, и их комментариев касались недавних президентских выборов в стране. Представитель США Шон Гарсия рекомендовал Минску немедленно «прекратить жестокие репрессии против белорусского народа», в том числе отказаться от использования чрезмерной силы против мирных демонстрантов и жестокого обращения с задержанными. Американский делегат потребовал «немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных за участие в акциях протеста, связанных с выборами».

«Президентские выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы. Мы глубоко обеспокоены продолжающимся применением насилия, запугивания и репрессий против белорусского народа. Мы призываем белорусские власти проявить сдержанность и начать подлинный диалог с белорусскими гражданскими сообществом», – сказал представитель Вашингтона.

В унисон с ним выступили дипломаты целого ряда других стран, в том числе Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Чехии, Швейцарии, Франции и Украины. Представительница Нидерландов Моника Даален настоятельно рекомендовала Минску внести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность за все виды пыток, а также присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток, а украинский дипломат Дина Мартина призвала Беларусь отменить смертную казнь. Многие делегации обратились к Минску с просьбой сотрудничать с ОБСЕ и экспертами ООН в вопросах защиты прав человека, в том числе в рамках расследования всех нарушений в ходе президентских выборов.

Поддержка России и Кубы

Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов высоко оценил достижения Беларуси по выполнению рекомендаций, вынесенных в рамках второго цикла обзора. «В условиях растущего внешнего давления это было нелегко», – сказал российский дипломат. Он добавил, что «невмешательство во внутренние дела суверенных государств, в том числе в избирательный процесс, –это базовый принцип международного права».

Представитель Кубы приветствовал усилия властей Беларуси по реализации национальных планов и программ в области прав человека и рекомендовал «продолжать укреплять медицинскую помощь, особенно для пожилых людей и других уязвимых групп, в частности в контексте пандемии COVID-19».

Что такое универсальный периодический обзор

В рамках механизма универсального периодического обзора специально созданная Рабочая группа рассматривает, как государство соблюдает права человека. Анализируются его достижения и неудачи в правозащитной сфере и выносятся рекомендации на этот счет.

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