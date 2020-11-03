Казалось бы, после заявлений с самого верха о том, что «пленных не брать и рубить руки», дальше уж некуда. Оказывается, есть еще что предпринять. В минувшее воскресенье власть организовала не просто недопуск людей на кладбище в Куропаты, но настоящую охоту на стремившихся попасть туда. Снова перегороженные улицы, опять стрельба, гранаты, снова автозаки, беготня по дворам, задержания…

Я не возмущаюсь действиями властей. За три прошедших месяца чему только свидетелями мы не были. Вроде и удивляться нечему. Но не могу не думать: а что же дальше? Заполненные людьми, как во времена Пиночета, стадионы? Представляете минский стадион «Динамо», до верхних рядов заполненный этими «протестантами»? Конечно, жаль, что у нас нет своей Сибири с ее лагерями. Сослать бы туда двести или триста тысяч «беспокойных», и всё стало было хорошо. Тихо. Но Беларусь маленькая страна. Нет своей Сибири. И лагеря и новые тюрьмы строить накладно. Бюджет и без того трещит.

Можно было бы прибегнуть к массовым расстрелам. Но не те времена. Запад не позволит. Рядом Польша, Литва… Да и Путин может поморщиться.

Тяжело главнокомандующему. Тяжело его генералам. Вдруг выяснилось, что вроде бы такой тихий, такой толерантный народ, что его лучше «народцем» называть, совсем даже не тихий и не очень-то толерантный. А даже буйный. Нет, они, конечно, культурные люди. Прежде чем на лавки вставать даже обувь снимают. Но ведь неуправляемые. Им твердят: нельзя, санкции нет на ваши шествия-марши. Культурно объясняют им люди в шлемах и с дубинками. А они вроде как не слышат, вроде как оглохли. Идут себе и идут. Как у себя дома. Вроде даже как считают, что и города их и улицы им принадлежат. Что у них есть какие-то права. Рисуют это бело-красно-белое где хотят. Флаги запрещенные развешивают.

Странный народ. И когда они успели стать такими? Еще недавно были такими послушными, от одного взгляда правителя цепенели. А теперь распустились, вообразили о себе невесть что. Говорят, выросло новое поколение. Смелые, ничего не боятся, с чувством собственного достоинства. Значит, плохо велась воспитательная работа. Народ должен бояться власти. Поэтому заменим ректоров и деканов, выгоним неугодных преподавателей и студентов. И обязательно закроем границы, чтобы неугодные элементы не шастали туда-сюда.

Даже некоторые академики и артисты распустились. Посадить такого академика или оперного певца на 15 суток на Окрестина, а потом еще суток 30 добавить, поглядели бы тогда, что бы они заговорили и запели. Но ведь крик-шум поднимется! Опять же с кредитами-инвестициями дело нынче совсем плохое.

Самое лучшее было бы, конечно, заменить народ. Скажем, тихих¸ работящих людей из Толочинского района переселить в Минск, а жителей Минска в Толочин. Но больно дорогостоящая операция. Да и ОМОН может не справиться.

Кстати, об ОМОНе. Ребята вроде правильные, верные. Зарплата не то что у какого-то занюханного доцента¸ не говоря о работяге с МТЗ, опять же кредиты дешевые, жилье сразу же, форма дорогая, дубинки самоновейшие. Да что там дубинки! Все наисовременнейшее для битья и усмирения народа, что только появляется в мире, сразу Беларусью закупается. Все эти водометы, автозаки. Для народа ничего не жаль. Но вот точит правителеву голову мысль: а вдруг перекинутся, вдруг изменят?

Поэтому усилить идеологическую работу. Ежедневно разъяснять насчет врагов. Брать на службу только с комплексами неполноценности, обозленных, жестоких, лучше малограмотных. Таких, которым ударить старика палкой по голове, избить студента – наслаждение.

Но ведь и бьют и на сутки сажают, и сроки дают, а они все ходят и ходят. Поневоле начинаешь думать о том, что Беларусь плохо географически расположена. Ну была бы она, к примеру, как Гаити, — остров. Ведь не случайно там режим клана Дювалье с его тонтон-макутами тридцать лет продержался. Все-таки остров – попробуй доберись до него. Правда, рухнула власть этого клана, пришла и на остров этот проклятая демократия. Наверняка что-то было упущено. Ведь столько лет держались.

Но Северная Корея держится. А все потому, что маленький отъединенный кусочек на Дальнем Востоке. От Южной Кореи четко отгородились.

А с Беларусью что делать? Обступила вражья сила – деваться некуда. Ну Польша с Литвой – это явные и давние враги. Но ведь и Украина недобро смотрит в белорусскую сторону. И даже друг Путин что-то себе позволяет в адрес партнера по Союзному государству. А недалеко и Западная Европа, Германия и Франция с их чертовым Евросоюзом. Тяжело, ох как тяжело управлять Беларусью в таких условиях!

И снится правителю сон. Толпы народа на улицах Минска. Кипение бело-красно-белых знамен. Он отдает приказ ОМОНу. А никто не выполняет приказ. Нету ОМОНа, разбежался. Предали все-таки. И тогда он один выходит с «калашниковым» на площадь перед дворцом. Один, всеми покинутый, сбежал ОМОН, сбежали министры, генералы. И «калашников», как выясняется, без зарядов.

А люди со всех сторон прибывают. И вот уже над Дворцом независимости взвивается бело-красно-белое знамя.

Публикация — из № 87 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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