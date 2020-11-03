В США 3 ноября стартовали президентские выборы. За пост президента борются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Эти выборы обещают стать самыми необычными за всю историю Америки: в случае победы Трамп будет первым президентом, переизбранным после процедуры импичмента, а Байден – самым пожилым лидером США. На сегодняшний день ни СМИ, ни политологи не могут с уверенностью назвать фаворита гонки. И Трамп, и Байден продолжали агитацию за собственные кандидатуры до последнего дня.

Кроме того, выборы проходят на фоне пандемии коронавируса, из-за которой изменилась сама процедура голосования, в результате чего результаты могут быть объявлены в неопределенный срок. Теперь из-за введения карантинных мер свой голос американцы смогут отдать по почте, и неизвестно, сколько времени займет доставка всех бюллетеней на избирательные участки. Это может затянуть подсчет голосов на дни или даже недели.

Предварительные данные опросов свидетельствуют, что Байден по стране обгоняет Трампа на 7–10%, однако в США существует теория о так называемых робких избирателях, которые стесняются называть имя Трампа во время опросов, но тем не менее голосуют именно за него. Видимо, именно на такое “молчаливое большинство” Трамп и делает ставку.

Противостояние между кандидатами на протяжении всей предвыборной гонки строилось главным образом вокруг коронавируса и пострадавшей в результате него экономики. Трамп обвиняет Байдена в том, что тот собирается закрыть Америку на годы карантина и увеличить число беженцев в стране. Байден в свою очередь нападает на действующего президента за якобы сокрытие правды о пандемии и недостаточную борьбу с ней. “Правда состоит в следующем: чтобы победить вирус, сначала нужно нанести поражение Трампу. Он сам является вирусом”, – такова позиция демократа. Во время дебатов, названных специалистами худшими в истории США, кандидаты после взаимных нападок перешли к личным оскорблениям.

Количество сторонников обоих кандидатов примерно равно, каждый лагерь не желает уступать другому, поэтому власти США не исключают возможных беспорядков. Приняты беспрецедентные меры безопасности, в Вашингтоне по всему периметру Белого дома установили дополнительную ограду. Многие владельцы магазинов в крупных городах заколачивают витрины деревянными щитами. Риск насилия в Америке в день выборов или после него является самым высоким за последнее время.

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