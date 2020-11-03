«Приорбанк» ввел систему вознаграждений за привлечение новых клиентов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Партнером может стать любой человек, а за каждую рекомендацию можно получить до 150 рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, чтобы стать партнером, нужно заключить договор. Дальше требуется лишь рекомендация: все переговоры, выбор пакета и оформление счета берут на себя специалисты банка.

Величина вознаграждения зависит от формы собственности привлекаемых клиентов и их количества в месяц. Так, при привлечении одного ИП в месяц выплачивается 40 рублей, а юридического лица – 80. Каждая успешная рекомендация двум и более клиентам в месяц поощряется 50 рублями за каждого ИП или 150 – за каждую организацию. Деньги перечисляются на счет партнера по результатам месяца.

Публикация — из № 87 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться:



