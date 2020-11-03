Сотрудники Молодечненской центральной районной больницы записали видеообращение к представителям власти и силовых структур.

В нем они констатировали нарастание силового и правового беспредела по отношению к мирным гражданам в Беларуси на протяжении последних месяцев. “Вы должны понять: рост насилия в стране ведет только к росту солидарности с протестом и к бойкоту власти”, – заявили медработники Молодечно.

Прекращение политических репрессий и подавления свободы слова – основные требования врачей.

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