Скорее всего, я обращаюсь не по адресу, но хотелось бы надеяться на Вашу помощь, уважаемая редакция газеты «Народная Воля».

Лет 20 назад я написал письмо Экзарху всея Беларуси Филарету с просьбой разъяснить православному атеисту-президенту христианские ценности. Письмо было получено, но, судя по развитию дальнейших событий, не было принято во внимание какой-то из сторон.

В связи с последними событиями в Беларуси сейчас я хотел бы обратиться с Открытым письмом к Патриаршему Экзарху всея Беларуси Вениамину, мнение которого о происходящих в Беларуси событиях мне (думаю, и другим верующим) очень хотелось бы знать.

Текст письма прилагаю.

Буду рад, если как-то поможете донести его до адресата.

С уважением – Сергей ЛЕОНОВИЧ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси Вениамину

Мне 78 лет, я с ужасом наблюдаю за тем, что творится в XXI веке в центре Европы: за тем, как темные дьявольские силы (бесы) носятся по улицам белорусских городов, избивают, калечат, насилуют и убивают светлых мирных людей на улицах, в автозаках, в застенках силовых структур. Такого открытого издевательства над людьми не было даже во времена Сталина! Но больше всего меня, как православного верующего, удручает Ваше молчание по этому поводу. Такое впечатление, что Вы совершенно не в курсе того, что происходит в Беларуси!

Да, Синод РПЦ вечером 25 августа опубликовал постановление, в котором заявил о поддержке усилий митрополита Павла, направленных на восстановление мира и общественного спокойствия в Беларуси. РПЦ назвала «важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона»:

«Церковь категорически осуждает любые формы насилия и выражает надежду на проведение расследования компетентными органами всех вопиющих случаев проявления жестокости.

Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость – предаст законному Суду и осуждению.

Вместе с тем Православная Церковь всегда была и будет вне политики».

Казалось бы, всё в порядке, против силовиков, открыто убивших мирных демонстрантов и нарушивших Заповедь Господа «Не убий!», срочно будут возбуждены уголовные дела. Но нет! Прошло уже почти три месяца, а ни одно дело не заведено, в то время как против протестующих возбуждено уже несколько сотен дел.

Может быть, всё дело в том, что Вы в своем первом обращении 26 августа не подтвердили постановление Синода? Вы сказали: «Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан – то голосом совести». Вот и хотелось бы узнать, что говорит Вам голос совести по этому вопросу? Или Вы считаете, что убийства и издевательства над людьми – это политика? Тогда что же является преступлением? Мирный выход людей на улицы? А лекции в церквах в защиту жителей Югославии от НАТО можно было читать?

То, что сейчас происходит в Беларуси, – это борьба светлых сил со злом! Вам должно быть известно высказывание Святителя православной церкви позапрошлого века Игнатия Брянчанинова о том, что «Россия (и входящая в союз с ней Беларусь. – Прим.авт.) может стать орудием гения из гениев – Антихриста. А противники Антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому, и открытому преследованию, а также пыткам и казням». Что и происходит сейчас в Беларуси.

Более того, в марте 1997 года мне в руки на пару минут попала книга издательства «Мир с Богом», где я наткнулся на предсказания Святого Иоанна Кронштадтского. Бегло прочитав все его уже сбывшиеся предсказания о грядущей революции, гражданской войне, убийстве царя, создании мощного государства и его дальнейшем распаде, я почти дословно запомнил следующее предсказание: после распада государства «придет Правитель, Предтеча Сатаны, который под различными благовидными предлогами будет пытаться воссоздать рухнувшее государство». В то время такой правитель, на мой взгляд, уже был, более того, думаю, что позже появился и сам Сатана – отец лжи.

Но заканчивалось это предсказание еще не сбывшейся фразой: «И это будет незадолго до Конца Света».

И сказано: «Ангелы Господние (уже) взвешивают души полезные».

Подумайте о своей душе! Пока не поздно, прореагируйте на происходящее в настоящий момент в Беларуси, чтобы не запятнать свою душу. Определитесь, кому вы служите – Богу или Сатане?!

Сергей ЛЕОНОВИЧ, инженер, ветеран труда.



Публикация — из № 87 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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