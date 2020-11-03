Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 3 ноября выздоровели и выписаны 87985 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 101329 человек с положительным тестом на COVID-19, на 929 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2547858 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 3.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 46972539 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1207975 человек.

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