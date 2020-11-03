Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, обратилась к работникам “Гродно Азот”, уволенным из-за своей гражданской позиции.

“Увольняя вас, руководители предприятия привозят новых людей, которые не знают особенностей производства, но которым нужно оплачивать жилье и все дополнительные расходы. Это показывает отношение режима ко всем, кто заявляет свою гражданскую позицию. Он пытается заменить вас, как заменяет своих министров. Но “Гродно Азот” – это не политический ресурс какой-либо власти. “Гродно Азот” – это люди. Гордые люди, которые требуют свободы для себя и своей страны”, – сказала в обращении к азотовцам Тихановская.

Она перечислила имена смелых работников, накануне присоединившихся к стачке. Это Владимир Журавко, Денис Минов, Артур Богуш, Александр Жук, Игорь Сакович.

Все они отказываются работать, пока администрация дубинками заставляет людей выходить на работу, осуществляется террор против мирных граждан, в стране многие находятся в тюрьмах за свои политические убеждения. Работники “Гродно Азот” не готовы терпеть беззаконие и бесчеловечное отношение к сотрудникам одного из главных предприятий страны.

“Помните: все мы, народ Беларуси, поддерживаем вас. Все, кто потерял работу из-за забастовки, будут восстановлены без прерывания стажа. Все, кто был уволен или получил штрафы, могут обращаться в фонды солидарности. Все, кого сейчас шантажируют контрактами, смогут работать по бессрочным договорам”, – уверена Светлана Тихановская.

Ранее сегодня Светлана Тихановская поддержала работников Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова.

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