1 ноября в Минске, возле “Макдональдса” на перекрестке с Логойским трактом, произошел взрыв неизвестного предмета. Позже государственный телеканал СТВ сообщил о провокации против силовиков, но с этим согласились не все и даже нашли видео, которые опровергают официальную версию.

Примечательно, что съемочная группа СТВ во главе с Григорием Азаренком оказалась именно там, где произошел взрыв, передает Радио «Свобода».

«Наша Ніва» публикует свидетельство очевидца, который с друзьями сидел на террасе и «видел всю картину от начала до конца».

«Азаренок с оператором и парой тихарей отошли от омоновцев метров на двадцать, после чего из их дружного коллектива вылетела светошумовая граната и взорвалась прямо перед цепью. Если бы я не сидел за 20 метров от этой сцены, то не поверил бы, что такие постановки на самом деле бывают», — заявил он.

ОМОН, по словам очевидца, никак на бросок не реагировал, а после съемок взвод почти сразу ушел, так никого и не задержав.

Журналисты «Еврорадио» совместили два видео — с СТВ и с телеграмм-канала, из которых можно сделать вывод, что петарда прыгает по земле как раз с той стороны, где находятся оператор и Григорий Азаренок.

А сегодня появилось видео, на котором видно, кто бросал вчера взрывное устройство возле силовиков. Группа людей стояла рядом с силовиками, но их даже не попытались задержать.

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