В Вилейском районе на пахотном поле нашли древний топор

Необычную находку каменного века и фрагменты кремния в поле нашел краевед и председатель районного отделения Белорусского общества охраны памятников истории и культуры имени Алексея Лужинского Денис Канецкий, сообщает Mlyn.by.



Древнее орудие труда краевед обнаружил на вспаханном поле вблизи деревни Селище. Денис считает, что орудию не одна тысяча лет — такие древние люди научились делать в каменном веке, который завершился еще до нашей эры. В тот период это было важнейшее орудие труда, которое наши предки активно использовали для хозяйственных нужд.

Краевед не исключает, что его появление на Вилейщине связано с поселением древних людей.

— Недалеко от места обнаружения находки располагаются заболоченная река и возвышенность. Именно такие места поближе к рекам и заселяли наши предки. Если здесь действительно было поселение, то земля еще может хранить и другие напоминания из прошлого, — говорит Денис Канецкий.

Краевед увлекается археологией не один год и неоднократно участвовал в раскопках. Говорит, нынешняя — настоящий трофей, ведь ранее «приветом из прошлого» чаще становились предметы из керамики.

Возраст топора, найденного недалеко от деревни Селище, определят археологи НАН Беларуси. Денис Канецкий уже передал ученым фотографии каменного орудия труда.

Автор фото: из группы «Вілейская суполка ТАП імя Аляксея Лужынскага» ВКонтакте

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