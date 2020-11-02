В Борисове трое учащихся 6, 8 и 9 классов ограбили киоск с вейпами

В Борисове несколько школьников проникли в киоск с вейпами и украли оттуда товаров на сумму свыше 600 бел. рублей.

Владелец павильона, 23-летний житель Борисова, как рассказали в УВД Миноблиполкома, обнаружил следы преступления. Он незамедлительно обратился в милицию. Оказались грабителями 3 приятелей, учащиеся 6, 8 и 9 классов. Они проникли ночью в торговое помещение по ул. Чапаева и забрали электронные парогенераторы и жидкости. По месту жительства подростков было найдено и изъято украденное.

Чтобы попасть в ларек, подростки повредили металлический роллет, а затем разбили кирпичом стеклянную дверь.

В настоящее время все 3 школьников поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В отношении старшего, которому на момент преступления уже было 14 лет, возбуждено уголовное дело.

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