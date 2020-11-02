Санду обогнала Додона на выборах в Молдове

Центризбирком Молдовы признал выборы президента страны состоявшимися, так как явка превысила необходимые 33,3%.

Бывший премьер Молдовы Майя Санду вышла в лидеры на выборах президента страны. Она обогнала действующего главу государства Игоря Додона в первом туре президентских выборов после подсчета 98,04% протоколов с избирательных участков. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

Сообщается, что Санду набрала 34,39% голосов избирателей против 34,11% у Додона.

Центризбирком уже обработал все протоколы с участков внутри страны, ожидаются данные из США и Канады, где на участках еще идет голосование.

Согласно данным на 02.00 по местному времени, следом за Додоном и Санду следует кандидат от “Нашей партии” Ренато Усатый (16,9%), далее – Виолетта Иванова от партии “Шор” (6,75%), председатель движения “Платформа “Достоинство и правда”” Андрей Нэстасе (3,24%).

Выборы уже признаны состоявшимися поскольку порог явки превысил необходимые 33,3%.

Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября. Для успеха, как считают эксперты, Додону и Санду за две недели необходимо мобилизовать свой электорат, а также заручиться поддержкой тех, кто голосовал за проигравших выборы.

Поделиться:



