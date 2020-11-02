Преподаватель Брестского технического университета записала видеообращение в поддержку студентов.

Татьяна Шевчук просит восстановить студентов, отчисленных за свою активную гражданскую позицию, сообщает телеграм-канал БрГТУ.

«Последние события, когда безосновательно были отчислены одни из лучших студентов нашего университета, ставят нас, преподавателей и руководителей, перед выбором. Выбором между достоинством и позором», — заявила женщина.

«Наша молодежь хочет учиться в стране, где работает закон, где уважают права человека, где абсолютной ценностью является человеческая жизнь и достоинство. Мы всегда декларировали, что университет вне политики. Однако то, что сейчас происходит — это уже не политика, а борьба добра со злом, законности, справедливости с тьмой и беззаконием», — уверена педагог.

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