Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, в своем телеграм-канале опубликовала обращение по итогам прошедшего 1 ноября 2020 года в Минске марша в Куропаты.

“Вчерашний день показал силу мирного протеста и бессилие режима. Весь мир знает, что Куропаты для белорусов – напоминание о бесчеловечных преступлениях, которые долгие годы скрывала советская власть. И вчера режим Лукашенко совершил новое преступление. У места, где были убиты тысячи невинных белорусов, он снова открыл огонь по людям. В день марша против террора режим устроил новый террор. Это было сделано от бессилия – ведь белорусы уже 85 дней противостоят беззаконию и репрессиям”, – так охарактеризовала вчерашние действия представителей власти в отношении мирных протестующих Тихановская.

Силовикам больше не запугать людей, которые каждую неделю выходят, рискуя получить сфабрикованное административное или уголовное дело, выразила уверенность Светлана Тихановская и добавила: “Народ добьется победы в любом случае. Вопрос лишь в том, сможете ли вы тогда снять свои балаклавы и посмотреть ему в глаза”.

Сегодня Следственный комитет сообщил, что в результате “массовых беспорядков” в Минске 1 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе марша в Куропаты было задержано несколько сотен его участников, подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек.

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