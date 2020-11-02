Мобильные операторы рассказали, как будут компенсировать отключение интернета

За неработающий по воскресеньям интернет мобильные операторы снова подготовили для абонентов варианты компенсаций.

Традиционно каждое воскресенье у пользователей мобильного интернета возникают проблемы с доступом в Сеть “из-за требований уполномоченных государственных органов и возникшими по независящим от компаний причинам”. Мобильные операторы рассказали, как будут компенсировать отсутствие интернета, сообщает Sputnik.

А1

Компания А1 сообщает, что общее время плохой работы интернета по итогам четырех воскресений октября составило 19 часов 27 минут. Мобильный оператор предлагает следующие варианты компенсаций своим абонентам:

– 500 МБ интернет-трафика на 30 дней бесплатно: пользователем тех тарифов, у кого абонентская плата включает интернет-трафик и составляет менее 10 рублей в месяц,

– 1 ГБ интернет-трафика или 50 бесплатных минут во все сети на 30 дней: тем, кто пользуется тарифами с абонплатой более 10, но менее 15 рублей в месяц,

– 3 ГБ интернет-трафика или 100 бесплатных минут во все сети на 30 дней: тем, у кого абонентская плата более 15, но менее 30 рублей в месяц,

– 5 ГБ интернет-трафика или 250 бесплатных минут во все сети на 30 дней: тем, у кого абонплата более 30 рублей в месяц,

– компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день: абонентам (физическим лицам) тарифного плана “Бизнес-класс”, “Раздавай Wi-Fi Pro”, а также участникам акций “Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана “Без Лимита” (подключившимся с 07.09 по 06.10.2020), “Бонусы для новых абонентов тарифного плана “Без Лимита” (подключившимся с 07.10 по 25.10.2020), и “Верни свой номер в сеть А1” (подключившимся с 21.09 по 25.10.2020) будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день.

– абонентам мобильной связи юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости – в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Если у абонента были безлимитные звонки (например, тарифы линейки “Комфорт+”) или подключен пакет “Безлимит минут во все сети”, то ему предлагается подключить пакет интернет-трафика. Если тарифный план включает безлимитный интернет-трафик (например, “Без Лимита”), то компенсацию предложат в виде пакета минут во все сети. Абонентам тарифных планов для модемов и планшетов будет предложен только пакет интернет–трафика.

С 10 по 30 ноября пользователи начнут получать интерактивные SMS с разными вариантами компенсационных пакетов и инструкцией по их активации. Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за ноябрь. Выбрать пакет компенсации необходимо до 30 ноября.

life:)

Мобильный оператор life:) также подготовил бонусы в качестве компенсации за “простой” интернета по воскресеньям. На выбор компания предлагает:

– 1 ГБ интернет-трафика,

– 50 минут во все сети,

– 50 SMS во все сети,

– 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов “Безлимит Лайт”, “Безлимит Стандарт” и “Безлимит Про2),

– 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа “Все включено”).

Как подключить:

Нужно отправить SMS-сообщение на короткий номер 3866. В сообщении написать:

– цифру 1, чтобы получить 50 бесплатных минут для звонков во все сети,

– цифру 2 для получения 50 бесплатных SMS во все сети,

– цифру 3, чтобы получить бесплатно 1 ГБ интернет-трафика,

– цифру 4 для получения 1 бонусного рубля для тарифов “Безлимит Лайт”, “Безлимит Стандарт”, “Безлимит Про” или 1,50 бонусных рубля для тарифа “Все включено”.

Бонус действует 30 дней со дня начисления, активизировать его можно один раз в месяц, в любое время.

МТС

Компания МТС за неработающий интернет предлагает получить 50 минут звонков во все сети, 1 ГБ мобильного интернета или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ (на 7 дней) в зависимости от тарифных планов. Компенсационный бонус можно добавить только один раз до 30 ноября, отправив USSD-запрос.

– на тарифных планах “Безлимитище”, “Безлимитище 2.0”, “Безлимитище+”: 50 минут на звонки во все сети на 30 дней (341#) или МТС ТВ на 7 дней (584#),

– на тарифных планах “Супер”, “Супер 10”, “Супер 25”, “Супер max 50”, “Супер 82”, “Супер max”, “Супер max+”, “Супер Go”, “4G лайт”, “4G мини”, “4G макси”, “4G мега”, ULTRA, Р300, Р600, “Интернет”, Onliner.by, RED, “Близкий”, “Будь практичнее”, “Все для общения”, “Все свои”, “Детский”, “Легко сказать”, “Металлург”, “Общайся!”, “Оптима+10” (Областной), “Особый”, “Отличный”, “Персона”, “Рациональный”, “Родной”: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней (342#) или МТС ТВ на 7 дней (584#).

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