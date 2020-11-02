Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 2 ноября выздоровели и выписаны 87400 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 100400 человек с положительным тестом на COVID-19, на 941 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2537798 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 989 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 46618804 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1201833 человека.

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