Цены в Беларуси за последний год выросли гораздо быстрее прогноза властей

Среди причин высокой инфляции — курс валют, неурожай овощей и опасения населения по поводу девальвации рубля.

В сентябре годовая инфляция увеличилась до 6,1% при установленном на год целевом параметре не более 5%, сообщает Нацбанк. По мнению регулятора, на это есть несколько причин.

Первая —ослабление белорусского рубля из-за возросших инфляционных и девальвационных ожиданий населения, вторая причина — замедление экономической активности, третья — высокие темпы роста цен на фрукты-овощи.

По данным Нацбанка, овощи-фрукты по сравнению с прошлым сентябрем стали на 21,4% дороже (даже картофель). В сентябре рост цен на них замедлился. Регулятор считает, это произошло из-за улучшения погоды.

— Цены на ряд товаров по-прежнему росли опережающими темпами (зерновые культуры, куры, крупный рогатый скот молочных пород, молоко сырое коровье), — отмечается в пресс-релизе.

Цены на импортируемые товары и услуги также сильно выросли из-за их привязки к курсу валют. Дороже стали авиабилеты, электротовары, телевизоры, строительные материалы, автомобили. Среди продуктов заметно подорожали мясо и рыба.

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