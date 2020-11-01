С 1 ноября началось снижение стоимости платы за звонки, смс и интернет-трафик для абонентов, которые перемещаются из России в Беларусь. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

Понижение тарифов стало возможным благодаря снижению ставки расчетов между операторами связи России и Беларуси в 20 раз. Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года.

Снижение тарифов касается и белорусских операторов.

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