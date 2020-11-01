На 1 ноября выздоровели и выписаны 87188 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 99459 человек с положительным тестом на COVID-19, на 977 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2522817 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 985 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 46118051 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1196020 человек.

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