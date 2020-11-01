1 ноября 2020 года. Белорусы поминают предков и выступают за перемены (обновляется)

В эти выходные в Беларуси католики поминают предков. Из года в год в Минске на Дяды гражданские активисты устраивают марш в Куропаты, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий. 1 ноября маршрут мемориального шествия совпал с маршем против фальсификации президентских выборов, против жестокости силовиков, за освобождение политзаключенных, за демократические перемены.

В столицу с самого утра начала съезжаться военная и специальная техника, силовиками блокируются центральные площади на проспекте Независимости, оцеплена стела “Минск – город-герой”.

К полудню в “соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов” в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Ближе к 13.00 были закрыты станции метро “Академия наук”, “Парк Челюскинцев”, “Московская”.

В Куропатах появились первые силовики в гражданской одежде, один из них – с видеокамерой.

Около 14.00 минчане стали собираться возле часового завода. Именно отсюда традиционно стартует марш на Куропаты.

После 14.00 люди выстроились в колонну и двинулись по проспекту Независимости в сторону Куропат. Сначала они пытались занять и проезжую часть, но силовики оттеснили их на тротуар. После пересечения проспекта Независимости с улицей Волгоградской манифестанты снова попытались сместиться на проезжую часть. Силовики их снова вытеснили с нее. Около станции метро “Московская” произошли задержания.

Колонна развернулась, была вынуждена свернуть на улицу Волгоградскую и двинуться в сторону Логойского тракта.

В районе улицы Кедышко силовики пытались рассеять манифестантов. Люди были вынуждены разбегаться по дворам. Силовики в отношении демонстрантов применяли спецсредства. По сообщениям очевидцев, стреляли под ноги людям резиновыми пулями.

Тем временем в районе станции метро “Восток” сформировалась еще одна колонна.

Люди проследовали до улицы Калиновского и свернули к православному храму-памятнику в честь всех святых. Силовики пытаются разъединить людские потоки.

Несмотря на жесткие действия силовиков, разными путями из разных районов города демонстранты пробиваются к Куропатам. Людей, подошедших к урочищу, брутально разгоняют.

Задержали несколько сотрудников СМИ. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что задержанный корреспондент газеты “Новы Час” Дмитрий Дмитриев сильно избит и находится в Партизанском РУВД. Также сообщается, что избитый корреспондент “Белсат” Дмитрий Солтан находится в Октябрьском РУВД.

Около кольцевой дороги возле Куропат силовики устроили охоту на людей, разгоняя их по полю и догоняя на микроавтобусах.

Силовики блокировали проходы и проезды к Куропатам. Однако части манифестантов удалось попасть туда. Люди организовали живой коридор. В центре мемориала звучат песни.

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