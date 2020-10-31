Шон Коннери, шотландский актер, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Причина пока неизвестна, сообщает The Guardian.

Многократно отмеченный наградами, признанный кинокритиками и кумир зрителей во многих странах мира, он остался в памяти любителей кино как лучший агент 007.

Родился Томас Шон Коннери в 1930 году, вырос в Эдинбурге, в 14 лет бросил школу ради работы. В 1948 году поступил на флот. С 18 лет он занимался бодибилдингом и имел хорошие данные.

Увлекшись актерской профессией, он уехал в Лондон, играл там в театре и в телешоу. С 1957 года Коннери стал играть в кино. В 30 лет прошел кастинг и снялся в фильме о Джеймсе Бонде. Это произошло в 1962 году.

В 1988 году он стал обладателем “Оскара” за роль в фильме “Неприкасаемые”.

Всего он снялся более чем в семидесяти фильмах.

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