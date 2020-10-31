Заслуженный архитектор страны, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь Михаил Климентьевич Виноградов ушел из жизни 29 октября, сообщает агентство «Минск-Новости».

М. Виноградов окончил строительный факультет Белорусского политехнического института в 1968 году, 50 лет проработал в проектных организациях. За годы работы вместе с коллегами спроектировал более 200 зданий и сооружений. Среди самых известных работ — исторический музей «Древний Брест» на территории Брестской крепости, кинотеатр «Москва» в Минске, санаторий «Белая Русь» на озере Нарочь, комплекс железнодорожного вокзала в Минске и Национальной библиотеки Беларуси, здание «Белгазпромбанка» на улице Притыцкого в Минске.

За проекты железнодорожного вокзала в Минске и Национальной библиотеки, разработанные в соавторстве с Виктором Крамаренко, Михаил Виноградов дважды удостоен Государственной премии страны. В 2009 году после окончания строительства библиотеки зодчий был награжден медалью «За трудовые заслуги». В 2018 году ему присвоено звание «Заслуженный архитектор Республики Беларусь».

Работы М. Виноградова неоднократно были отмечены медалями и дипломами за победы на всесоюзных, республиканских и международных архитектурных конкурсах.

Он долгие годы занимался общественной деятельностью. С 1995 по 2011 г. избирался в совет Белорусского союза архитекторов.

Прощание с Михаилом Виноградовым прошло вчера.

Поделиться:



