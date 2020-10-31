В нарушение своих обязательств в рамках международного права Польша пожертвовала правом женщин на безопасные и легальные аборты ради защиты жизни нерожденного ребенка. С таким заявлением выступила группа независимых экспертов ООН, комментируя решение Конституционного суда Польши, согласно которому прерывание беременности допускается только в случае изнасилования или угрозы жизни и здоровью женщины.

22 октября Конституционный суд страны признал несоответствующим конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае выявления тяжелого и необратимого дефекта развития плода. «Мы выражаем солидарность с женщинами Польши в их борьбе за равноправие, – говорится в заявлении правозащитников ООН. – Мы призываем власти обеспечить защиту прав женщин и мужчин, протестующих против решения суда».

Эксперты ООН считают, что вердикт будет иметь «катастрофические последствия» для женщин и подростков, решивших прибегнуть к аборту, особенно – для представительниц уязвимых слоев населения, включая мигрантов и всех тех, у кого нет возможности выехать за границу, чтобы там обратиться к врачу.

По оценкам, 98 процентов всех абортов в Польше связаны именно с болезнями и дефектами плода, а около ста тысяч польских женщин ежегодно выезжают за границу, чтобы легально прервать беременность. «Решение суда практически полностью лишает жительниц Польши возможности легально сделать аборт в собственной стране», – считают эксперты.

И до нынешнего ужесточения польское законодательство в отношении абортов было самым суровым в Европе. Прерывание беременности допускалось только в случае изнасилования, угрозы жизни и здоровью женщины, а также – неизлечимого заболевания плода. Теперь в силе остались только два первых пункта. Эксперты ООН подчеркивают, что международные механизмы прав человека предусматривают право женщин на аборты в случае выявления дефектов развития плода. Отказ в праве на прерывание беременности при таких обстоятельствах расценивается как нарушение права женщины на «защиту от бесчеловечного обращения».

Комитет ООН по правам человека, который следит за соблюдением Пакта о гражданских и политических правах, интерпретирует «право на жизнь» следующим образом: страны-участницы должны обеспечить женщинам доступ к безопасному, легальному и эффективному аборту в тех случаях, когда существует угроза жизни и здоровью беременной женщины или девочки; если вынашивание беременности причинит ей существенную боль или страдания, особенно, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста; а также если эта беременность нежизнеспособна.

Правозащитники также настаивают на том, что принудительное вынашивание беременности приводит к психологическим и физическим страданиям женщины и может быть приравнено к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. В заявлении напоминается о том, что Польша является стороной Пакта о гражданских и политических правах и должна выполнять взятые обязательства.

«Очевидно, что решение Конституционного суда является нарушением этих стандартов и не может быть оправдано желанием «защитить право на жизнь», поскольку международное законодательство в сфере прав человека предусматривает защиту прав уже рожденных людей, – объяснили эксперты. – Тот, кто верит, что жизнь начинается в момент зачатия, имеет право жить в соответствии со своими взглядами, но не навязывать их остальным, используя для этого законодательную систему».

«Политизация тела женщины и превращение его в инструмент политической борьбы приводит к дискриминации», – говорится в заявлении, которое подписали несколько независимых экспертов и спецдокладчиков ООН, в том числе члены Рабочей группы по вопросу о дискриминации женщин и девочек и спецдокладчики по вопросам насилия против женщин и нарушения их культурных прав.

Специальные докладчики – это независимые эксперты по разным аспектам прав человека. Их назначает Совет ООН по правам человека, но они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.

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