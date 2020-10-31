Практически в одно время в разных местах Минска стали собираться женщины на традиционный субботний марш и люди с ограниченными возможностями.
Белоруски под присмотром силовиков группировались возле кинотеатра “Беларусь”.
Люди с ограниченными возможностями собирались на площади Независимости.
Участницы женского марша выдвинулись в сторону Городского Вала
Люди с инвалидностью двинулись по проспекту Независимости.
На проспекте Независимости участники двух акций объединились.
В районе площади Победы произошли задержания. Среди задержанных — фотокорреспондент “Советской Белоруссии” Виталий Пивоварчик.
Ближе к площади Якуба Коласа участники акции стали расходиться.