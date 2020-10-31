Практически в одно время в разных местах Минска стали собираться женщины на традиционный субботний марш и люди с ограниченными возможностями.

Белоруски под присмотром силовиков группировались возле кинотеатра “Беларусь”.

Люди с ограниченными возможностями собирались на площади Независимости.

Участницы женского марша выдвинулись в сторону Городского Вала

Люди с инвалидностью двинулись по проспекту Независимости.

На проспекте Независимости участники двух акций объединились.

В районе площади Победы произошли задержания. Среди задержанных — фотокорреспондент “Советской Белоруссии” Виталий Пивоварчик.

Ближе к площади Якуба Коласа участники акции стали расходиться.

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