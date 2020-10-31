На 31 октября выздоровели и выписаны 86663 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 98482 человека с положительным тестом на COVID-19, на 983 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2495602 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 980 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 3.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 45671699 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1190098 человек.

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