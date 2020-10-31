Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Александр Лукашенко и его генералы уже которую неделю, как карамельку во рту, обсасывают, смакуют слово «война». Чувствуется: это их стихия. Если идет война, значит на той стороне — враги, а с врагами не цацкаются. Так проще, понятнее, это развязывает руки.

Выступая 30 октября перед сотрудниками МВД, Лукашенко много раз повторил слово «война», говорил о предательстве, пытался связать участников протестов с фашизмом. Апофеозом же стала фраза, что с сегодняшнего дня «мы в плен никого не берем».

Идеология войны вбивается в мозги силовиков. Министр обороны Виктор Хренин заявляет о гибридной войне. Здешним начальникам не только с народом, но и со странами-соседями не повезло: все, гады, точат зубы.

Да что там соседи — вся планета, почитай, враждебна. Из речей Лукашенко вытекает, что друзей у нас почти нет (на практике — только Россия, да и то когда дает деньги), а недругов да завистников — наоборот, как собак нерезаных.

То же видение — в категориях врагов, заговоров, войны — распространяется и на внутриполитическую ситуацию.

Начальники в погонах твердят о радикализации протестов, неких страшных боевых рогатках на вооружении оппонентов, зловещем намерении одного из противников режима распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск…

Высокое начальство демонизирует соотечественников с иными политическими взглядами. В пропагандистском дискурсе (а пропаганда в госСМИ абсолютно отвязалась и пробивает дно за дном) это уже не люди, а какие-то исчадия ада. А по нечисти и пальнуть как бы не грех.

Понятно, пугают оружием прежде всего чтобы отбить охоту выходить на улицу с лозунгами против вождя. Но вся эта военная риторика не безобидна. Она заводит, распаляет самих говорящих и внимающих им подчиненных, психологически дает им карт-бланш. Это нагнетание психоза.

Если на сцене висит ружье, то в последнем акте оно непременно выстрелит. «А когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет».

В противостоянии, развернувшемся после «выборов» 9 августа, уже есть убитые. Теперь же, как считают многие обозреватели, в воздухе запахло гражданской войной.

И если страна к ней действительно сползает, то ответственность за это лежит на властях.

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