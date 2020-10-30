Вне закона!

Во время грубого силового разгона мирного шествия 25 октября силовики, погнавшись за протестующими, вломились в частную квартиру на улице Орловской. Хозяйка квартиры пыталась преградить им дорогу. Но тщетно. Ситуацию смогли запечатлеть на видео, поэтому она приобрела широкий общественный резонанс.

«Неужели сотрудники органов внутренних дел имеют право самовольно вторгаться в частное жилище без согласия собственника?» – спрашивают многие читатели «Народной Воли». На этот вопрос отвечает доктор юридических наук профессор Владимир ШИЕНОК:

– Права сотрудников органов внутренних дел регламентированы «Законом об органах внутренних дел», он был принят в 2007 году. И ключевым моментом для данной ситуации является положение, которое изложено в статье 25. Если речь идет о совершении преступления, тогда сотрудники внутренних дел могут проникать в квартиру без согласия хозяев. Если речь идет о совершении административного проступка – участия в несанкционированном мероприятии, – то вламываться без согласия владельцев в их квартиру, жилое помещение граждан – такого права сотрудникам ОВД закон не дает.

Про обвиняемых в данной ситуации речь не может идти в принципе, поскольку, чтобы человек стал обвиняемым, должно быть возбуждено уголовное дело и вынесено специальное постановление. На Орловской никакого обвинение на руках у силовиков не было. Там были граждане, которые укрылись от преследования милиции или людей в штатском (без опознавательных знаков). Они укрылись прежде всего от стрельбы. И хозяйка сама пустила их в свою квартиру. Никто ее не захватывал в заложники. А вопреки воле хозяйки как раз вторглись преследователи. И вели себя грубо.

Далее. Если предположить, что люди, которых вывели из квартиры, все-таки совершили какое-то преступление, то вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен в течение 12 часов с момента задержания. Так предписывает УПК. В случае отказа в возбуждении уголовного дела задержанный должен быть немедленно освобожден. Поэтому необходимо посмотреть, что стало с этими тремя мужчинами, которых задержали в квартире на Орловской. Если им дали административный арест или штраф, то тем самым подтвердили, что действия сотрудников милиции были незаконны. Повторяю, в Законе об органах внутренних дел ничего не сказано, что можно преследовать административных правонарушителей. Грубо говоря, когда вы неправильно перешли дорогу и сотрудник ГАИ за вами погнался, то, если успели забежать в квартиру, он туда уже не имеет права ломиться. Это запрещено. Вот и все.

Если мы обратимся к общим принципам деятельности органов внутренних дел, то они прежде всего гласят о соблюдении гуманизма, свободы и законных интересов граждан. А то, что я видел на видео с Орловской – сотрудники ОВД угрожают, бьют, применяют палку резиновую, – такие действия были излишними, человек лежал на полу и не сопротивлялся. Если человек лежит, зачем его бить? Я считаю, применение силы в данном случае было вне закона. За рамками закона.

Публикация — из № 86 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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