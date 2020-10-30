Уйти от полуправды, лжи и насилия

Мне – 82-й год. Быть равнодушным к тому, что происходит в Беларуси, не имею морального права – пережитое обязывает.

Беларусь под властью диктатуры 100 лет – 74 года советской власти плюс 26 президентской. Что это, я познал сполна. За 100 лет правители так и не научились учитывать мнение народа. Получив власть, они не согласны расстаться с ней.

Все диктатуры построены на полуправде, лжи, подавлении, насилии. Причем подавление – это не обязательно физическое насилие. То, что игнорируются обращения гражданина к органам власти, убивает морально, подрывает здоровье, отнимает время жизни на преодоление произвола, и это преступно не менее, чем физическое насилие. Так было и при советской власти, и теперь: не ответив по существу, чиновники «законно» прекращают переписку, словно она – твоя вина, а не право.

Известна поговорка: раненый зверь опасен. Со «зверем», которому М.С.Горбачёв намеревался придать «человеческое лицо», я веду невидимую миру схватку с 24 июля 1985 года, когда на бюро Витебского обкома КПБ, считаю, против меня было совершено уголовное преступление (без предоставления мне права высказаться). Полгода концентрированной травли – и человек раздавлен. Еще тогда я дал себе слово достать негодяев. Тогда же вдогонку преступным акциям стал давать отпор-изобличение.

Чтобы спасти себя, виновные шли на новые уголовные преступления, несмотря на перестройку. И давили, и спасались с помощью зависящих от них людей. Почти 5 лет морального террора. Три решения КПК при ЦК КПСС. Наконец гласность, даже убогая, помогла. В 1989 году я был реабилитирован. К этому времени мне было уже понятно, что такое партаппарат и кто нами правит – мафиозная «партия» внутри партии. Никто не ответил за издевательства и поломанную жизнь, так как у них была власть. Уже тогда я познал правоподавительную роль прокуроров – приказчиков на службе у хозяев в партаппарате. (Та же роль у прокуратуры и в новое время – на службе у чиновников Администрации президента и исполкомов: указания их выполняют, а привлечь за произвол, несоблюдение законов – право «не делегировано»).

Лишь в 2010 году я получил возможность ознакомиться с документами сфабрикованного дела. Нераскрытые преступления сломали мне оставшуюся жизнь и аукнулись в 2010-м на сыне со спекуляциями о его отце. Последствия – 10 лет подавления. Я встал на защиту сына. Чтобы выбить почву из-под спекуляций, учитывая, что уровень преступников был высок (они олицетворяли партийную и государственную власть), 23 февраля 2018 года я обратился к президенту А.Г.Лукашенко с просьбой разобраться, назвал фамилии. Но, спасая негодяев от должной оценки и позора, власть Лукашенко продемонстрировала, что она представляет из себя всё ту же правоподавительную систему.

То, что происходит сейчас в Беларуси, соответствует той же поговорке. От хождения президента к людям с автоматом был один шаг, после которого он воспрянул духом на дальнейшее закручивание гаек. Чего стоят, например, спекуляции по поводу «информационного суверенитета», аннулирование аккредитации иностранных журналистов под «благовидным» предлогом, кадровая чистка или такой намек студентам: «кто пойдет на улицу или учиться не захочет…» Утверждение президента, что он «борется за каждого гражданина», – ложь, а правда – он борется с инакомыслием. Я еще в 2013 году предвидел, что он может уподобиться Ким Чен Ыну (хотя еще вопрос, кто с кого берет пример).

74 года произвол и преступления советская власть творила «именем народа» или втайне от народа. Но это была имитация народовластия, а народ всегда был расходным материалом, ширмой для господства партаппарата. А разве антиконституционная придумка президента А.Г.Лукашенко – «всебелорусское народное собрание» – не для той же цели: протаскивания любого решения «именем народа» для собственного господства? Назовите, где еще собирают феодальное вече при наличии парламента? А как организуют «народ»?

Движимы неуемной жаждой власти, А.Г.Лукашенко в 2004 году изменил статью 81 Конституции РБ и в последующем участвовал в президентских выборах. Последние обернулись драмой, но винить он должен только себя: народ устал от диктатуры и бесправия, в том числе и я, бывший его сторонник. События, произошедшие после 9 августа, принудили его говорить об «обновлении» Конституции. Под словом «обновление» протаскивается только перераспределение функций президента, но прячется главная цель – сохранение диктатуры Администрации президента с подручной Генпрокуратурой. О том, что действующая Конституция не выполняется в части соблюдения прав граждан, что президент нарушает принесенную им присягу (статья 83), – ни слова. Если в обновленной Конституции не будет статьи о личной ответственности президента за ее невыполнение, значит, и дальше ей будет грош цена, так как важно не то, что в ней написано, а то, как написанное соблюдается. Конституцию в части прав граждан надо сделать прямого действия, без подзаконных актов.

Действующая Конституция, которая подгонялась под единоличную власть А.Г.Лукашенко, оказалась во множестве статей, начиная с первой, блефом, она служит для втирания очков людям, прежде всего «забугорным» (наши-то не читают ни Конституцию, ни законы. Были бы реальные партии – читали бы). Послушать президента – отец родной, но он давно отстранился от граждан, оставил их судьбы на произвол чиновников Администрации, не избранных народом, чтобы самому выглядеть святым. Архиважные государственные акты, которые должны были приблизить власть к народу, на деле похоронили права граждан: прежде всего – Указ президента №498 от 15.10.2007 и Закон об обращениях граждан №300-3 от 18.07.2011.

3 октября 2020 года было объявлено о том, что до 25 октября граждане могут подавать предложения по изменениям в Конституцию в Палату представителей. Причем обратной связи не предусмотрено! Ясно же, что эта придумка – спекуляция, которая стоит в одном ряду с так называемым Всебелорусским народным собранием. Цель ее – оправдывать всё «именем народа». Конституция – серьезнейший документ. Чтобы изменить, его надо изучать, обдумывать. Найдется ли дурак заниматься этим без обратной связи? Президентом уже забракованы два варианта изменений в Конституцию – значит, он читал и предложения, и действующий вариант. А как же народ будет предлагать, не читая? Есть ли у каждого гражданина свободное время для изысканий, когда дел невпроворот?

Простому человеку не важно, как распределяется власть между президентом и другими ветвями власти, а важно то, что касается его лично: права, свободы, от чего и от кого они зависят. Но об этом – ни слова. Реальных политических партий нет, свободных профсоюзов нет, уполномоченного по правам человека нет, Конституционный Суд, согласно статье 22 Закона №139-3 от 29.06.2006, «не вправе высказывать свою позицию». Выходит, не от кого ждать предложений.

Если власть не поменяется, то Конституция, конечно, будет принята – такая, которая устраивает А.Лукашенко. Он знает, что ни среди чиновников, ни в Палате представителей не найдется смельчака, который посмеет заикнуться о критике его предложений. Поэтому-то он и отправился в СИЗО к политзаключенным, как снег на голову! Но читают ли они в СИЗО действующую Конституцию? Что же можно предложить экспромтом? Как сообщил сам Лукашенко, ему якобы высказали 71 предложение, касающееся власти, а о несоблюдении прав человека, прописанных (!) в Конституции, мол, никто и не заикнулся.

Из сказанного следует, что инициатива, вышедшая из Палаты представителей, – чистой воды популизм: чтобы после принятия варианта Конституции, угодного Лукашенко, говорить, что она принята с учетом предложений народа и даже заключенных. А должно было быть так: Палата представителей подготавливает проект Конституции с изменениями, он публикуется и предоставляется для чтения, изучения, обдумывания гражданами, после чего они высказывают свои замечания и вносят предложения. До референдума по принятию нового варианта Основного закона они должны озвучиваться, обсуждаться на ТВ, печататься в СМИ. Только тогда народ будет изучать и думать.

А я добавлю: необходимо внести изменения в раздел 7 Конституции «Прокуратура». Она должна служить только закону, но не лицам в исполнительной власти, ее надзор должен простираться на чиновников Администрации президента, Госконтроля и самого президента. И еще: измененная Конституция должна повлечь изменения в законодательстве. В частности, в Уголовный кодекс необходимо ввести главу «Преследование» и в ней статью «Преследование начальником подчиненного считать злоупотреблением служебным положением» (а не гражданским трудовым спором, как сейчас).

Виктор Иванович БУКИН, проектировщик, ветеран труда. Витебск.

Публикация — из № 86 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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