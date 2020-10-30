Проректор Академии искусств и еще более 60 сотрудников потребовали восстановить отчисленных студентов

Более 60 сотрудников Академии искусств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, потребовали восстановить студентов, отчисленных из вуза. Об этом говорится в их открытом письме, которое есть в распоряжении редакции, паведамляе TUT.BY.

— Мы, выкладчыкі і супрацоўнікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, заклікаем спыніць пераслед студэнтаў і супрацоўнікаў, якія выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю, аднавіць адлічаных студэнтаў, не чыніць перашкодаў для мірных сходаў.

Мы выказваем сваю салідарнасць з тымі студэнтамі, выкладчыкамі і супрацоўнікамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, чые грамадзянскія і палітычныя свабоды былі парушаны.

Мы настойваем на тым, што палітычны крызіс у беларускім грамадстве можа быць вырашаны толькі праз дыялог, у якім возьмуць удзел шырокія колы беларускага грамадства. Гэты дыялог немагчымы, калі кіраўніцтвам нашай краіны выкарыстоўваюцца сродкі гвалтоўнага пераследу грамадзян.

Зараз як ніколі мы хочам, каб нашыя галасы былі пачутыя. Таму лічым неабходным адкрыта выказваць сваё меркаванне і падтрымліваць сваіх студэнтаў. Мы маем на гэта права!

Среди людей, которые подписали письмо, — проректор по учебной работе Академии искусств Елена Бохан, доктор искусствоведения Ольга Лобачевская, знаменитый белорусский график Павел Татарников и другие.

Вечером 27 октября в телеграм-каналах появились фото приказа об отчислении трех студентов БГАИ. Как минимум одного из них — за участие в акции. Еще двум — официально сделали выговор. Документ вступил в силу с 26 октября.

В тексте приказа говорится, что Серафима Ганичева (3-й курс), Александра Данилкина (5-й курс) и Карину Чакур (5-й курс) отчисляют с 26.10.2020. Основание — объяснительная записка самого студента или докладная записка заведующего кафедрой живописи Владимира Масленникова, а также протокол заседания Совета профилактики и предотвращения правонарушений и пьянства от 26.10.2020 № 9.

Подписи проректора по учебной работе Елены Бохан и декана художественного факультета Анны Кононовой под приказом отсутствуют.

Один из отчисленных студентов (он попросил не называть имя) говорит, что все началось 26 октября. Тогда его вызвали на профилактическую беседу с первым проректором Светланой Винокуровой:

— В ее кабинете было четыре человека: она, юрист академии и какие-то мужчина и женщина, наверное, из администрации. Я ответил, как все и было: участвовал в акции, да.

После этого, по словам студента, проректор Винокурова начала говорить, что «политика за пределами искусства»:

— И, мол, если хотите, ходите в политический вуз. После этого она сказала, что у меня выговор и это уже второй выговор. Хотя первый был летом 2019-го и, по идее, он должен быть аннулирован. За этот учебный год у меня выговоров нет. Или я чего-то не знаю? В общем, минут 30 назад я узнал о своем отчислении, — добавил студент. Мы беседовали 27 октября, в 18.40 .

Напомним, 27 октября Александр Лукашенко высказался: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом».

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