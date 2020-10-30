Не так давно авторитетного белорусского адвоката Александра Пыльченко лишили адвокатской лицензии. Решение принимала квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности.

“Народная Воля” поинтересовалась персональным составом комиссии: кто конкретно решал, отбирать ли лицензию у Пыльченко? Однако найти ответ на вопрос “А судьи кто?” оказалось не так и просто. Скопировать имена и фамилии тех, кто вершит адвокатские судьбы, с сайта Минюста нельзя – их там просто нет. Поименный список членов этой комиссии «Народной Воле» в министерстве не предоставили, сославшись на то, что это внутренний документ.

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности создана в соответствии с законом об адвокатуре. В положении о квалификационной комиссии сказано, что в ее состав входят председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, по одному представителю от территориальных коллегий адвокатов (их семь), по одному представителю от Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и иных государственных органов, пять представителей от Министерства юстиции, два представителя от научных организаций.

Эта комиссия проводит аттестацию адвокатов, принимает квалификационный экзамен у претендентов в адвокаты, рассматривает иные вопросы адвокатской деятельности. Любую аттестацию адвокатов проводит именно эта комиссия. Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в ее заседании.

Персональный состав комиссии утверждается приказом министра юстиции.

“Мы всегда информируем, когда проводятся заседания квалификационной комиссии, – сказала “Народной Воле” пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шибко. – Это рабочий орган, который состоит из представителей разных ведомств. Возглавляет комиссию заместитель министра юстиции, который курирует направление лицензирования юридических видов деятельности. Состав комиссии утвержден приказом по Министерству юстиции, и этот документ – внутренний. Обязанности публиковать персональный состав комиссии у нас нет. Никто ничего не секретит. Если бы это было постановление Минюста, мы его опубликовали бы. А так – это просто приказ».

Тем не менее «Народной Воле» удалось узнать фамилии некоторых членов квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности.

Возглавляет ее заместитель министра юстиции Николай Старовойтов. Одно время Старовойтов работал первым заместителем прокурора Минска, но уволился довольно внезапно. В интернете писали, что его задержали при попытке получения крупной взятки. Правда, три года назад в интервью «Народной Воле» Старовойтов рассказал, что его уход из прокуратуры не был связан с коррупционным скандалом: «Были определенные разногласия с тогдашним генеральным прокурором. Были вопросы, на которые мы смотрели по-разному. Понимаете, на каждой работе есть свои нюансы. Так было и у меня в Генпрокуратуре. И некоторое время я действительно был без работы – мне нужно было отдохнуть, подумать. А потом я набрался сил и вернулся на госслужбу…»

В составе комиссии, которая рассматривала вопрос Александра Пыльченко, были также декан юридического факультета Белгосуниверситета Татьяна Михалёва, начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Диана Подлесская, ведущий референт и консультант данного управления Оксана Реляво и Елена Шевчёнок, адвокат Минской областной коллегии Светлана Букато, адвокат Алексей Шваков, руководитель главного управления принудительного исполнения Минюста Дмитрий Коваленко, глава Белорусской республиканской коллегии адвокатов сенатор Виктор Чайчиц (по нашей информации, он на заседании комиссии в этот раз не присутствовал). Были в составе и другие. Некоторые члены комиссии голосовали против лишения известного адвоката лицензии, другие – за.

Александр Пыльченко намерен обжаловать решение комиссии в суде.

Дмитрий ЛАЕВСКИЙ:

«Что сделал Александр Пыльченко?»

Адвокат Дмитрий Лаевский тоже защищает банкира и претендента на президентский пост Виктора Бабарико. Вот что Лаевский говорит про своего коллегу Александра Пыльченко.

– 16 октября 2020 года Минюст принял решение прекратить лицензию на адвокатскую деятельность Александра Владимировича Пыльченко, – написал Дмитрий Лаевский на своей странице в «Фейсбуке». – В этом году мы вместе с Александром Владимировичем защищали Виктора Бабарико, а Александр Владимирович вместе с Людмилой Казак защищал Марию Колесникову.

Поводом для того, чтобы прекратить лицензию, стало интервью, которое было дано 14 августа 2020 года, когда мы все видели в интернете множество фактов совершенно немыслимого насилия, которое не может быть оправдано никаким законом.

Решению о прекращении лицензии предшествовало заседание Квалификационной комиссии, на которое меня и еще двоих коллег, явившихся с нотариальными доверенностями для оказания правовой помощи Александру Владимировичу, не пустили. Получается, что адвокат не смог воспользоваться юридической помощью своих адвокатов на комиссии, которая рассматривала вопрос о прекращении адвокатской лицензии этого адвоката. Этот факт, выводы комиссии по существу и правовую позицию защиты по ним пока оставим без комментария, расскажем чуть позже – когда подадим жалобу в суд. Сейчас же я хочу пару слов сказать про самого Александра Пыльченко.

Когда-то именно по его совету я решил попробовать себя в адвокатуре. Попробовал и остался. И первые несколько лет перенимал опыт, учился у Александра Владимировича. Первые серьезные дела пришли от него, первые серьезные успехи – на основе тех принципов и «фишек», которым научился у него. Это было в юридической консультации Советского района г.Минска.

В начале весны 2010 года пошли слухи о концепции нового закона об адвокатуре, а вместе с ними – и возмущение адвокатов по поводу того, что новый закон может быть разработан и принят без участия широких адвокатских кругов. Гарантии независимости, объем прав, избрание руководства органов самоуправления и финансовые вопросы – коллеги опасались, что это все могло быть определено кем-то, но не адвокатами и не в интересах адвокатов. Тогда, например, адвокаты ежемесячно уплачивали непомерно большие взносы на содержание коллегии и на социальное страхование. Был вопрос про объем полномочий госорганов в отношении адвокатуры. Сдерживала развитие адвокатуры невозможность свободного выбора организационной формы деятельности – адвокаты работали только в юридических консультациях, учрежденных коллегией. И еще был вопрос об избрании нового председателя коллегии – предыдущий руководил Минской городской коллегией почти 25 лет. Общих собраний коллегии не проводилось более 10 лет.

Что сделал Александр Пыльченко? Собрал с коллегами подписи адвокатов по всему Минску за проведение общего собрания Минской городской коллегии, добился его назначения и проведения в апреле 2010 года. На этом общем собрании, которое длилось много часов, он был избран новым председателем Минской городской коллегии адвокатов. Это были очень драматические события. Вскоре коллегией был принят новый устав и регламент общего собрания членов, которое стало реальным органом принятия решений. Можно образно сказать, что в коллегию вернулась прямая демократия.

До сентября 2010 года адвокаты осуществляли деятельность в составе юридических консультаций. Но мы откопали забытую норму Закона об адвокатуре 1993 года, согласно которой по решению территориальной коллегии адвокатов (т.е. тогда Минской городской коллегии) адвокатская деятельность может осуществляться и в иных организационных формах. Возникла группа энтузиастов, разработавших проект Положения об иных организационных формах адвокатской деятельности. Александр Пыльченко дал зеленый свет на это и не побоялся это положение утвердить. Так в 2010 году появились три первых адвокатских бюро. В последующем «адвокатское бюро» было закреплено в законе, теперь адвокатских бюро много.

Тогда же адвокаты активно включились в работу над проектом нового закона об адвокатуре и добились внесения значимых вещей – например, был положительно решен вопрос об установлении взноса на содержание коллегии в твердой сумме, появился свободный выбор организационной формы для адвокатской практики.

«Адвокат защищает знаниями, пером и словом, он действует независимо, добросовестно и бесстрашно», – эти слова написаны на вымпеле МГКА.

Александр Пыльченко много лет своим личным примером показывал, что значат эти принципы – независимо, добросовестно, бесстрашно. Не бояться писать и говорить то, в чем уверен, отстаивать позицию клиента, несмотря ни на что, не сдаваться. Так должны поступать защитники. Я благодарен Александру Владимировичу за правильные понятия и уверен, что мы еще поработаем вместе! Низкий поклон и уважение…

Публикация — из № 86 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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