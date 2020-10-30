Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 30 октября выздоровели и выписаны 85982 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 97499 человек с положительным тестом на COVID-19, на 970 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2470207 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 45126200 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1182368 человек.

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