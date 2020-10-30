Когда горит хата, говорить о ее перестройке бессмысленно

На фоне экономического спада власти продолжают обсуждать пути развития экономики на 2021 год и следующую пятилетку. На «совещании по актуальным вопросам» в очередной раз рассматривался блок экономики и финансов. Премьер-министр Р.Головченко и министр экономики А.Червяков заявили, что готовы «запустить новый инвестиционный цикл». По словам премьера, «2021-й – это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла». Кстати заметить, что восстановительный рост экономики идет у правительства, перемежаясь с падениями, с 2014 года, когда белорусский ВВП достиг 76 млрд долларов. В 2019 году его объем составил порядка 61 млрд долларов, в 2020-м вряд ли будет столько же. Без увеличения инвестиций в основной капитал, как правильно заметил Р.Головченко, экономический рост опережающими темпами для Беларуси невозможен.

Главный вопрос: где же взять деньги на обеспечение пусть восстановительного, но роста белорусской экономики? Официальный прогноз строится на том, что предприятия увеличат капиталовложения за счет собственных средств, помогут кредитами банки, предполагается, что бюджет на следующий год удержит объемы капиталовложений на уровне текущего года. Рассмотрим, как выглядят эти три источника инвестиций к настоящему времени.

Выручка крупных и средних промышленных предприятий за январь–август упала к 2019 году на 2,5%, их прибыль номинально выросла на 3%, но с учетом инфляции 6,1% в годовом измерении реальная прибыль снизилась. 47,4% предприятий относятся к нерентабельным и низкорентабельным. Доля убыточных предприятий увеличилась с 19,5% до 23%. Их убытки возросли в разы. За 8 месяцев главные субъекты хозяйствования выплатили в счет погашения обязательств по кредитам и займам половину произведенного за этот период ВВП. Предприятия в среднем каждый третий рубль выручки отдают кредиторам. То есть правительству говорить о внутреннем инвестиционном потенциале белорусских предприятий – это делать хорошую мину при плохой игре.

Кредитный потенциал белорусских банков на фоне экономико-политического кризиса также сильно пострадал. Только в сентябре объем срочных рублевых вкладов физических лиц как основного донора банковской системы сократился на 77 млн рублей, а в августе этот показатель упал на 270 млн рублей. Не лучше с валютными ресурсами. В августе валютные депозиты населения уменьшились на 624 млн долларов, в сентябре – на 470 млн долларов. С начала года валютные вклады физических лиц потеряли 1,5 млрд долларов. Не так давно белорусские банки прекратили кредитовать население. Чтобы переломить утечку привлеченных капиталов, банки начали повышать депозитные проценты, но доверие населения к банковской системе с учетом обвальной девальвации рубля не восстанавливается.

Бюджет текущего года по факту его исполнения испытывает дефицит, который в разы больше запланированного. Его доходы сокращаются, как и сокращаются капитальные расходы. Более того, в течение июня–сентября в поддержку госпредприятий белорусские власти выделили не менее 2 млрд рублей. Бюджет продолжает компенсировать банкам льготные кредитные проценты, под которые кредитуются госпредприятия. Попытка Министерства финансов разместить очередной выпуск гособлигаций внутри страны оказалась неудачной: покупателей не обнаружилось. Бюджет следующего года запланирован, как известно, тоже с дефицитом. И его задача сохранить хотя бы тот уровень социальных расходов, который имеется в текущем году. Помимо этого, Министерству финансов необходимо изыскать источники выплат по государственному долгу. Реакция внешних заемщиков на внутриполитические события в Беларуси такова, что рассчитывать на размещение евробондов Минфину не приходится.

Страны, которые, мягко говоря, неодобрительно относятся к политике, проводимой властями Беларуси сегодня, могут затруднять белорусский экспорт на их рынки. Так, государства Балтии дружно отказались покупать электроэнергию с БелАЭС, Министерство экономики Украины выступило против закупок белорусских автобусов МАЗ для нужд городского транспорта Киева. Белорусы стремительно теряют рынок Европы. За 8 месяцев сальдо белорусского международного торгового товарного баланса отрицательное – минус 2,298 млрд долларов. Оно и в торговле со странами ЕС также пассивное, тогда как в прежние годы торговля с ЕС была спасательным кругом недиверсифицированного экспорта Беларуси. В 2018 году, например, сальдо торговли с ЕС было более 3 млрд долларов, текущий результат – минус 1,084 млрд долларов.

Таким образом, ни один из трех перечисленных выше финансовых источников не может стать драйвером белорусской экономики. Что касается следующей пятилетки, то независимые аналитики вообще не видят смысла в среднесрочном, а тем более в долгосрочном планировании развития экономики Беларуси. С учетом ситуации внутри страны, на которую еще наваливается вторая волна коронавируса, трудно сказать, что будет в ближайшие два месяца. Когда горит хата, говорить о ее перестройке бессмысленно. Для этого необходимо урегулировать политический кризис. А виртуальные планы, созданные в кулуарной обстановке полной неопределенности в отношении легитимности властей, ждет привычный финал

Публикация — из № 86 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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