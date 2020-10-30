К стачке в Солигорске присоединяются новые люди

Количество работников ОАО «Беларуськалий», принявших решение участвовать в стачке, растет. Как стало известно, с 26 октября к протестующим подключились еще 10 человек. Это люди разного возраста, разных специальностей. Среди них горнорабочий очистного забоя одного из горных участков Третьего рудника Дмитрий Сидорчук, механик отдела ВКУ сильвинитовой обогатительной фабрики Четвертого рудоуправления Виктор Мишук, горнорабочий по маркшейдерским работам 1–6-го рудоуправлений Егор Сивцов, электрослесарь с РУ-3 Константин Артемков, составитель поездов СЭ УЖДП ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Литвин, машинист горновыемочных машин Третьего рудника Василий Жилич…

Горный мастер Четвертого рудника Игорь Горбацевич, который также вошел в стачку в эти дни (26 октября), в своем видеообращении так объяснил свой поступок: « …присоединяюсь к стачке по политическим мотивам, так как не вижу больше иного мирного способа остановить тот беспредел, который происходит в моей стране. Я, как и большинство белорусов, боюсь потерять высокооплачиваемую работу, но потерять совесть, честь, достоинство я боюсь больше. Я боюсь представить ту страну, в которой придется жить нашим детям, если мы сейчас остановимся, отступим, спрячем голову в песок…»

Публикация — из № 86 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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