Адвокаты Виктора Бабарико обжаловали очередное продление срока содержания под стражей по 18 декабря. Дата судебного заседания по жалобе защиты пока неизвестна, сообщил TUT.BY адвокат Дмитрий Лаевский.



Как отмечает Лаевский, законных оснований для того, чтобы содержать Виктора Бабарико под стражей, стороне защиты неизвестно.

— Их не было ни в июне, ни теперь. Обращаю внимание, что просто копирование статьи кодекса в постановление следователя вовсе не делает такое постановление законным, — отмечает Дмитрий Лаевский.



Защита настаивает: никаких конкретных обстоятельств, которыми бы объяснялась необходимость применения к Бабарико вообще какой-либо меры пресечения, указано в постановлениях не было и не сообщено в судах. Хотя закон обязывает такие конкретные обстоятельства назвать. Никаких доказательств, которые бы подтверждали основания для заключения под стражу, не названо и ни разу не представлено в суд. Хотя закон обязывает доказать, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию.

— Тут важно отметить: постановления следователя не являются доказательствами. Поэтому сколько бы постановлений ни было вынесено, этот никак не является доказыванием. Доказательства — это показания, экспертизы, вещдоки и прочие источники сведений о фактах, а ничего подобного по вопросу меры пресечения мы в данном деле не наблюдаем, — отмечает Лаевский.

Кроме того, по закону при продлении срока содержания под стражей орган уголовного преследования должен обосновать невозможность или недостаточность применения иных мер пресечения.

— Иными словами, если бы даже основания для меры пресечения имелись, то тогда почему именно заключение под стражу, а не, например, домашний арест или личное поручительство? Тем не менее достаточность иных мер пресечения не опровергнута органами уголовного преследования, — удивляется адвокат.

Касательно обвинения, как уже неоднократно обращала внимание сторона защиты, то оно даже с точки зрения формулировок неубедительно, не соответствует требованиям закона и вызывает бесчисленные вопросы, не описывает даже конкретных инкриминируемых действий.

— Напомню, что сторона защиты категорически отвергает все обвинения и не согласна с ними. А то, что орган следствия за более чем 4 месяца не сформулировал конкретное инкриминируемое деяние, тоже говорит о неприемлемости заключения под стражу. Если при этом вспомнить, что ранее правозащитным сообществом и международными организациями обращалось внимание на связь уголовного преследования Виктора Бабарико с реализацией им политических прав, то вопросов возникает еще больше. Да и, собственно, весь процесс расследования с июня сопровождается обстоятельствами, которые не соотносятся с моими представлениями о законности в уголовном процессе, — говорит Дмитрий Лаевский.

Защита подчеркивает, что задержание и заключение Виктора Бабарико под стражу является незаконным и необоснованным, а с точки зрения Международного пакта о гражданских и политических правах — произвольным. В связи с этим адвокаты просят суд поступить в соответствии с принципом верховенства права и отменить заключение под стражу.

— Что касается условий, то надо сказать, что Виктор Дмитриевич находится в очень непростой обстановке. Но он держится мужественно и, несмотря ни на что, настроен бороться, потому что нет таких обстоятельств, за которые ему бы стоило чувствовать вину, убежден в правильности своих решений, ощущает поддержку людей и испытывает чувство национальной гордости за белорусов, — рассказал Дмитрий Лаевский.



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