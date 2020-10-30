Елена Молочко: Пшик со смаком, или Дикая фальшь оркестра Финберга

…При все при том я хотела бы выразить сочувствие дирижеру Михаилу Яковлевичу Финбергу и его коллективу. Выступать при пустом зале – это пощечина любому профессиональному артисту. И как бы кто ни относился к Национальному концертному оркестру и его руководителю, но за ними все же творческая судьба длиною в 33 года. Оркестр Финберга знают по всей стране, он дал тысячи концертов. Но таких провальных, таких стыдных, как в понедельник 26 октября на сцене Купаловского театра, думаю, у них не было никогда.

А потому что не в свои сани не садись. Болевое место нации сейчас –остывающие подмостки Купаловского. Наша ноющая рана, совесть и душа свободной Беларуси. Наш высоко реющий флаг в демократической борьбе. Разве оркестранты этого не чувствовали, не понимали? Разве не слышали в предлагаемом им концерте дикой фальши? У вас же абсолютный слух! Неужели коллективу и его руководителю Михаилу Финбергу в его биографии не хватало именно этой великой, но совершенно чужеродной для эстрадной музыки сцены?

Говорили, что план у оркестра горит, его надо выполнять. А Дворец профсоюзов вам был бы мал? А прекрасное здание Дома ветеранов? А отремонтированный Минский городской дворец культуры – он без мероприятий как раз простаивает? Но министру Юрию Бондарю надо было погнать вас именно в Купаловский театр! Чтобы уязвить, чтобы наказать, чтобы продемонстрировать тем, непокоренным, ушедшим, страдающим: этот великий дом обойдется и без вас, бунтующих артистов.

Ан нет! Купаловский Дом вас, музыканты, не принял. Можно сказать, всё было против: ковид, неработающее метро, марш пенсионеров и студентов, всеобщая забастовка… Хотя сотни людей в тот день вышли на проспект и проходили мимо театра, но на ваш концерт из свободных зрителей не пришел никто. Поэтому огласите еще хоть с десяток причин, но факт остается фактом: вы сыграли в пустоту. Получился, что называется, пшик со смаком: восемь человек в зале (по другим подсчетам – одиннадцать) – это, знаете ли, прямо рекорд для книги Гиннесса.

А какой же, позвольте спросить, экономический эффект от мероприятия? Вот раздаются голоса, что-де технические службы театра сидят на голой зарплате, людям надо дать заработать в любом случае. Возможно. Но ведь билеты на концерт оркестра Финберга (как и на концерт ансамбля «Хорошки», который прошел в Купаловском театре несколькими днями раньше) распространялись бесплатно, значит, никакой прибыли не получил никто. В лучшем случае бюджетные средства списали с одного счета на другой. Да уж, белорусская экономика всё выдержит… Тем более когда за дело берутся идеологи.

По всей видимости, мероприятия на Купаловской сцене будут продолжаться. Понятно, что для Минкульта это вопрос принципиальный, там голову ломают, как быстрее запустить сцену номер один, чтобы остальных она не вдохновляла на протест. Но ушедшую труппу заменить нельзя. То есть физически, конечно, сцену заполнить можно. А духовно? С другой стороны, чего стоят все эти жалкие мероприятия «на замену» и кому они по большом счету интересны, когда афиш нет, рекламы нет? Информации-то в городе про них нет! Ноль! И настоящего зрителя, который готов платить из своего кармана, чтобы встретиться с любимыми артистами, нет. И не будет! И если бы мы, журналисты, так много не писали о тех, кто идет сейчас работать в Купаловский (из-под палки или по желанию, не важно), то знали бы о концертах ну не более 200 человек в двухмиллионной столице. Сколько это в процентном отношении, а? В бинокль не разглядеть.

Так давайте, может быть, объявим заранее всем штрейкбрехерам бойкот? Полное пренебрежение и тотальное молчание. Баста!

Публикация — из № 86 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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