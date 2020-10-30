Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, опубликовала обращение в поддержку репрессированных рабочих белорусских предприятий, которые выступили против фальсификации президентских выборов, за освобождение политических заключенных и демократические преобразования в стране.

Она в очередной раз показала, что хорошо осведомлена о положении дел в Беларуси, несмотря на вынужденную эмиграцию в Литву. Она рассказала, как борются за свои права рабочие Минска и Гродно, Жодино и Солигорска и как власть подавляет народные выступления.

«Это только 85 человек, об увольнении которых мы знаем точно. Но каждый день солидарность только растет, как сегодня на БелАЗе, когда за уволенных по политическим мотивам поднялся целый цех», – констатировала она.

«Я поддерживаю каждого, кто нашел в себе решимость пойти против системы, и кто понял, что система нуждается в вас больше, чем вы в ней. У режима нет солидарности – он устойчив до тех пор, пока удается убедить всех, что без него никак. Мы же есть друг у друга, и белорусы подставят вам свое плечо», – провозгласила Тихановская.

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