Белорусские учителя выступили с видеообращением, в котором осудили насилие силовиков и репрессии в сфере образования. «Мы не имеем права молчать», – заявили они.

В записи видеообращения приняли участие 30 преподавателей. Кроме того, в титрах указаны имена еще 700 белорусских учителей, которые подписались под обращением.

Интересно, что учителей к месту записи ролика сопровождали люди в форме и еще двое в штатском. Правда, никого не задержали.

Как сообщает Ребенок.BY, с идеей записать общее видеообращение педагогами из разных школ выступила инициатива «Честные учителя Беларуси», которая была создана в поддержку тех, кто не участвовал в фальсификациях.

«Нам очень хочется обелить имя учителя, показать, что учителя с народом, – рассказала один из администраторов «Честных учителей» Наталья Фурсова. – Сегодня часто можно услышать возмущенные реплики о том, где же учителя, почему они молчат? Хотя мы уже записывали ранее видео, делали заявления, отдельные учителя открыто выражали свою позицию, недавно педагоги из 50-й гимназии высказались, они большие молодцы. Но этого все равно мало, нам хотелось какого-то консолидированного мнения».

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