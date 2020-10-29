Вакульчик, Барсуков и Караев назначены помощниками президента

Александр Лукашенко назначил трех помощников президента. Об этом 29 октября сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет TUT.BY.

Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области. 3 сентября этого года Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности. До этого Вакульчик почти 8 лет был председателем КГБ Беларуси, в 2011 году стал первым председателем Следственного комитета, в 2008 году — начальником Оперативно-аналитического центра при президенте. Вакульчик возглавлял аж четыре силовых ведомства страны, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет.

Александр Барсуков назначен помощником по городу Минску. Юрий Караев стал помощником по Гродненской области.

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