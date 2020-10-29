В Ницце в результате ножевой атаки в церкви погибли три человека

Злоумышленник схвачен и допрашивается. Расследование ведет отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом.

Во французской Ницце в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в четверг, 29 октября, погибли, по данным агентства AFP, не менее трех человек, сообщается также о раненых. По данным других агентств, погибли два человека, один из раненых находится в критическом состоянии. Согласно источникам в полиции, одна женщина, по всей видимости, была обезглавлена.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в своем микроблоге в Twitter, что на месте происшествия работает полиция, а сам он руководит кризисным заседанием в МВД. Он призвал граждан держаться подальше от места преступления и следовать указаниям властей.

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020

Согласно сообщениям, злоумышленник утром ворвался в базилику и набросился с ножом на посетителей. Его удалось задержать. В настоящее время он допрашивается. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший продолжал выкрикивать “Аллах акбар!” даже после задержания.

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