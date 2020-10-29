В Беларуси — новый глава МВД

В Беларуси — новый министр внутренних дел. Об этом 29 октября сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого». Новым министром стал Иван Кубраков, сообщили в эфире “Беларусь 1”, пишет TUT.BY.

Эту должность занимал с июня 2019 года Юрий Караев, который сменил Игоря Шуневича.

Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области.

Ивану Кубракову 45 лет, он родом из Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси, служит в органах внутренних дел с 1995 года. Возглавлял отдел охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района Минска, руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД страны.

28 марта 2019 года стал главой ГУВД Мингорисполкома.

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