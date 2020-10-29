На Земле нашли крупнейший живой объект

Океанологи Института океана Шмидта нашли гигантский коралловый риф на северной оконечности Большого Барьерного рифа у берегов Австралии. Высота сооружения, созданного полипами, достигает около 500 метров, что выше нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг и башен Петронас в Куала-Лумпуре. Об этом сообщается в пресс-релизе института.

Ученые совершили редкое открытие 20 октября во время работ по 3D-картированию морского дна и использовали необитаемый подводный аппарат SuBastian с 4К камерой для исследования рифа. Структура клиновидной формы у основания имеет ширину 1,5 километра, а его вершина находится на глубине 40 метров. Известно, что в данном районе находится еще семь высоких отдельно стоящих рифовых сооружений, включая риф, образующий остров Рейн, где гнездуются зеленые черепахи.

Коралловые рифы являются крупнейшими и самыми массивными объектами, образованными живыми организмами. Большой Барьерный риф часто называют самым большим живым существом на Земле, хотя, по сути, он представляет собой гряду из отдельных коралловых рифов, образованных колониями из миллиардов полипов. С 1995 года он потерял больше половины коралловых рифов из-за нагревания и подкисления Мирового океана.

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