Минское “Динамо” дома “всухую” победило “Динамо” из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. “Зубры”, таким образом, прервали серию из пяти поражений.

Минчане с 24 набранными очками идут четвертыми в таблице “Запада”.

ДИНАМО Мн — ДИНАМО Р — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

МИНСК. “Минск-Арена”. Начало — в 19.10. 3896 зрителей.

ДИНАМО Мн: Колосов (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Спунер — Клинкхаммер — Козун; Шинкевич — Дерябин, Принс — Шарангович — Мартынов; Знахаренко — Еременко, Сушко — Усов — Демков; Алистров — Протас — Буйницкий; Пинчук, Соловьев.

ДИНАМО Р: Витолс (Лещенко); Сунд — Скарлетт, Паршин — Грачев — Левин; Витасек — Эллис, Редлихс — Митчелл — Липон; Сотниекс — Кристапс, Мейя — Берзиньш — Забусов; Гегерис — Федоров — Полцс; О’Брайан.

ШАЙБЫ: 1:0 — Менелл (28.08). 2:0 — Шарангович (Принс, Знахаренко, 31.27). 3:0 — Шарангович (Буйницкий, 48.29).

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