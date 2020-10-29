Павел Латушко, член президиума Координационного совета, экс-министр культуры Республики Беларусь, бывший директор Купаловского театра, обратился к белорусским студентам в связи с их массовыми отчислениями за выражение своей гражданской позиции.

“Студенты! Молодые, смелые, с горящими глазами и острым чувством свободы, вы – будущее нашей страны! То, что происходит в эти дни, и то, с какой категоричностью и ненавистью Лукашенко стремится подавить вас, говорит об одном: он не заботится о Беларуси. <…> Массовые отчисления – еще один выстрел в ногу властей самим себе”, – обратился к пострадавшим студентам Латушко.

“Вы будете восстановлены в вузах с приходом новой власти. Но уже сейчас вы можете воспользоваться стипендиальными зарубежными программами репрессированным студентам. Также хочу уверить, что те преподаватели, ректоры и деканы, которые сейчас оказывают на вас давление, будут наказаны на внутригосударственном и международном уровнях”, – пообещал политик.

Он также перечислил основные действия, которые необходимо предпринять сейчас для восстановления справедливости в будущем.

Собирайте и сохраняйте все доказательства репрессий: бумаги об отчислении и лишении стипендии с именами и должностями подписавших.

Записывайте и сохраняйте аудио и видео угроз и давления, распространяйте их в медиа и социальных сетях. В ближайшие дни мы откроем сбор этих данных, чтобы уже завтра эти люди, которые пошли на поводу у режима, ответили за свою жестокость. Никто из них не останется в системе образования.

Изучите информацию о Фондах, которые созданы для помощи всем белорусам и, в частности, студентам! Обращайтесь за финансовой и юридической поддержкой!

Будьте солидарны! Сейчас многое зависит от вашей сплоченности!

“Вам, дорогие студенты, говорю спасибо! За то, как самоотверженно и смело вы боретесь за новую Беларусь”, – поблагодарил неравнодушных молодых людей Павел Латушко.

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