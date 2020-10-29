Легенда биатлона Скардино подписала обращение за отставку Лукашенко

Легенда белорусского биатлона, олимпийская чемпионка Надежда Скардино подписала письмо спортсменов против насилия и за отставку Александра Лукашенко. Ранее она резко раскритиковала избиение брата ее коллеги по команде Дарьи Домрачевой.
«Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан», — говорится в заявлении.
Спортсмены требуют:
- Признать выборы 9 августа недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии и провести повторные выборы президента в соответствии с международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к ответственности.
- Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.
- Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.
Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.
- Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.
- Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.
Всего заявление подписали более 1000 спортсменов.
Среди них серебряный призер Олимпады-2008 Андрей Кравченко, двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012, бронзовая призерка Олимпиады-2016 Александра Герасименя, серебряный призер Олимпиады-2012 Наталия Лещик и другие.
Полный список подписантов находится здесь.