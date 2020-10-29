Легенда биатлона Скардино подписала обращение за отставку Лукашенко

Легенда белорусского биатлона, олимпийская чемпионка Надежда Скардино подписала письмо спортсменов против насилия и за отставку Александра Лукашенко. Ранее она резко раскритиковала избиение брата ее коллеги по команде Дарьи Домрачевой.

«Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан», — говорится в заявлении.

Спортсмены требуют:

Признать выборы 9 августа недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии и провести повторные выборы президента в соответствии с международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к ответственности. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

Всего заявление подписали более 1000 спортсменов.

Среди них серебряный призер Олимпады-2008 Андрей Кравченко, двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012, бронзовая призерка Олимпиады-2016 Александра Герасименя, серебряный призер Олимпиады-2012 Наталия Лещик и другие.

Полный список подписантов находится здесь.

Поделиться:



