Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 29 октября выздоровели и выписаны 85332 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 96529 человек с положительным тестом на COVID-19, на 984 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2444162 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 973 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 44521522 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1174769 человек.

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